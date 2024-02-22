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        TTSO İran'daki fuarda Trabzon'u tanıttı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO), İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 17. Tahran Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarı'na stant açarak katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:59
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        TTSO İran'daki fuarda Trabzon'u tanıttı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO), İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 17. Tahran Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarı'na stant açarak katıldığı bildirildi.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da 12-15 Şubat'ta gerçekleştirilen fuara TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Adanur ile meclis üyeleri Hamit İnan ve Ahmet Akyüz'ün katıldığı belirtildi.

        Fuarda stand açıldığı aktarılan açıklamada, Trabzon'a ait standı İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ezzatollah Zarghami ve çok sayıda turizmcinin ziyaret ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, TTSO heyetinin başta direkt uçak seferlerinin başlatılması olmak üzere çeşitli konularda İranlı yetkililer ve turizmcilerle iş birliği görüşmeleri yaptığına işaret edilerek, Trabzon-Tahran ve Trabzon-Tebriz arasında charter veya tarifeli direkt uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiği, Trabzon'da İran'ı tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi, İran'daki serbest bölgelerden Türk firmalarının yararlanması, karşılıklı yatırım olanakları, lojistik imkanların iyileştirilmesi, sağlık turizminde iş birliği gibi konularda da istişarelerde bulunduğu belirtildi.

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