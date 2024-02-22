Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kız kendisini darp eden arkadaşını bıçakladı!

        17 yaşındaki genç kız kendisini darp eden arkadaşını bıçakladı!

        İstanbul'da, iddiaya göre; 3 genç arasında sokakta yaşanan tartışmada, 17 yaşındaki S.N.K. adlı genç kız, tartıştığı kendisini darp eden M.E.Ö. isimli erkeği bıçakla yaraladı. Polis ekipleri S.N.K.'yi gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, mahalle sakini Esma Karahan, "Bir kızın sesini duydum uyandım. Balkondan baktığımda bir çocuk yerde yatıyordu. Çocuğun başında bir kız bekliyordu. Bekleyen kız 'İsteyerek yapmadım' diyordu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da olay, 21 Şubat Çarşamba saat 06.10 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.

        SOKAKTA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir arkadaşlarının evinde film izleyip, alkol alan 3 arkadaş ev sahibi arkadaşlarıyla yaşanan tartışma sonrasında birlikte evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra 3 kişiden S.N.K. (17) ve 21 yaşındaki M.E.Ö. sokakta tartışmaya başladı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        S.N.K. isimli genç kız tartışma sırasında kendisini darp eden M.E.Ö.'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.N.K. ile yanındaki kız arkadaşı, emniyete götürürken, yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        Olay sonrasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan M.E.Ö.'ye sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

        "BEN SAKİNİM DİYE BAĞIRIYORDU"

        Çevre sakini Songül Yiğit, "Ben mutfaktaydım. Ses gelince pencereye çıktım. Sokakta 2 kız, 1 genç çocuk vardı. Kızlardan birinin elinde bıçak vardı. Sokakta yolun karşısına yürüdüler. Kızlardan biri sürekli 'Ben sakinim' diye bağırıyordu. O çocuğun kızlara saldırdığını, yerde tekmelediğini gördüm" diye konuştu.

        "ÇOCUK BİR SANİYE KADAR BEKLEDİ SONRA YERE DÜŞTÜ"

        Olay sonrasını anlatan Songül Yiğit, "Esmer kız karşıdaki binanın önünde oturdu. Kızlardan diğeri onu da dövdü, o sırada 'Polisi çağır' dedi. İkisi de yaralının başında bekledi. Yarasına baskı yaptılar. Kızlardan sarışın olan kan içinde kalmıştı, herhalde sevgilisiydi. Çocuk bir araca yaslandı, bir saniye kadar bekledi sonra yere düştü. Kızlar onu bırakmadı. Kızlardan biri polise 'Bizim haberimiz yok' dedi önce. Sonra ikisi de 'Ben vurdum' dedi. Polis ikisini de arabaya koydu götürdü. İnşallah yaşar çocuk, keşke tartışmayın diye bağırıp uyarsaydım, ona üzülüyorum. Gözlerimle gördüm, genceciklerdi" dedi.

        "İSTEYEREK YAPMADIM DİYORDU"

        Mahalleli Esra Karahan ise, "Bir kızın sesini duydum uyandım, balkondan baktığımda çocuk yerde yatıyordu, kız ise 'Ben bir şey yapmadım, isteyerek yapmadım' diyordu. Başında bekledi. Biz ambulansı aradık. Ambulans ve polis gelince kızı uzaklaştırdı. Çocuğu ambulansa koyup götürdüler. Polisler iki kızı da arabaya aldı. Çocuğun yanında bekleyen kızdı 'Ben isteyerek yapmadım' diyen" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!