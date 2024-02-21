Trabzonspor'da Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı .Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Trabzonspor Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 22:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:08 facebook

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