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        Haberler Gündem Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu

        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu

        Bugün gündemin önemli başlıklarından biri Habertürk finans editörü Rahim Ak'ın 1 milyon ev sahibinin ödemesi gerektiği halde kira vergisini ödemediğini ortaya koyan haberi olurken bu önemli gelişme, Habertürk çizeri Can Baytak'ın karikatürüne de konu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:28
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        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
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        Kira vergisi ödemeyen 1 milyon ev sahibi olduğunun ortaya çıkması günün önemli gündem başlıklarından biri oldu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Maliye kira vergisi ödeme dönemi yaklaşırken kira vergisini ödemeyenleri tespit etmek için şimdiye kadar denenmeyen bir yola başvurdu.

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        Tapu kayıtları elinde olan Maliye bu kez Nüfus Müdürlüğü'nden ikamet adreslerini aldı. Yaklaşık 5 milyon dairede bu iki veriyi karşılaştıran müfettişler önce tapu kaydı olmadan ikamet eden vatandaşları tespit etti. Ardından bu evler için vergi ödenip ödenmediğini araştırdı. Araştırma sonucu yaklaşık 1.4 milyon evin vergisinin ödenmediği tespit edildi.

        Bu evlerden yaklaşık 400 bininin ev sahiplerinin çocuklarının veya anne babalarının ikamet etmesi gibi vergiden muaf durumlar olabileceği tahmin ediliyor. 1 milyon ev sahibinin ise ödemesi gerektiği halde kira vergisini ödemediği düşünülüyor.

        Vergi ödemeyen ev sahiplerini 4 ayrı ceza beklerken bu dikkat çekici gelişme Habertürk çizeri Can Baytak'ın karikatürüne de konu oldu.

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