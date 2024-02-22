Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor! Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, 660 personelle, havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu. Kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha arandı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar makine dairesinde yoğunlaştırılırken, dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle arama yapıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:14 facebook

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