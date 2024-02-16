Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu! Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki mürettebatın yakınları, kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Kayıp mürettebattan geminin kaptanı 69 yaşındaki Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, "Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:21 facebook

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