Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor! Marmara'da, dün sabah 3 metrelik dalgalara teslim olan kuru yük gemisi Batuhan A.'nın kayıp 6 personelini bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 51 metre derinlikte batığı tespit edilen gemiyle ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" denildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:22 facebook

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