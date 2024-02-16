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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batuhan A gemisi son durum: Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!

        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!

        Marmara'da, dün sabah 3 metrelik dalgalara teslim olan kuru yük gemisi Batuhan A.'nın kayıp 6 personelini bulmak için çalışmalar sürüyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 51 metre derinlikte batığı tespit edilen gemiyle ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:22
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        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
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        Bursa'da, Marmara Adası'ndan önceki gün akşam saat: 20.00 sıralarında bin 250 ton mermer tozu yük alan ve Gemlik'e seyre başlayan 69 metrelik Batuhan A. isimli kuru yük gemisi, dün sabah Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında battı.

        PERSONELİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre dün sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için 275 personelle çalışma başlatıldı. Geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulunmuştu.

        53 YAŞINDAKİ GEMİ "YORGUN" ÇIKTI

        53 yaşındaki kuru yük gemisinin, 3 yıl önce karaya oturduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın ardından batık gemi, Karacabey ilçesi açıklarında 51 metre derinlikte tespit edildi. Kayıp personele ulaşılması için dalış yapılacağı bildirildi.

        ARANAN 6 MÜRETTEBAT

        Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

        ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, mürettebat ile mobil iletişim kurulamadığı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" denildi.

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
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