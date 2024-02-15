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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!

        Son dakika haberi Marmara'da gemi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!

        Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara dan ayrılan kum yüklü olduğu tahmin edilen ve içinde 6 mürettebatı olan gemi, İmralı adasının batı yakasında "batıyorum" sinyali verdi. Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde, Bandırma'dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:39
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        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
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        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

        TAHLİSİYE BOTLARA GÖNDERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

        "6 MÜRETTEBAT İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

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        "BÖLGEDE DALGALARIN BOYU 3 METRE"

        Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

        Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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