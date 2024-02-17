Marmara'da, önceki gün sabah saat: 06.32'de "acil yardım" sinyali veren ve 3 metrelik dalgalara teslim olan kargo gemisi Batuhan A.'nın kayıp 6 personelini bulmak için çalışmalar sürüyor.

HAVA MUHALEFETİ DALIŞA ENGEL OLMUŞTU Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 51 metre derinlikte, 6 mürettebatı ve bin 250 ton mermer tozu yükü ile batan 53 yıllık gemiye dalış yapılması dün saat: 17.00'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.