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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batan gemiyle ilgili son dakika: Marmara'da kaybolan 6 denizciyle ilgili son durum!

        Marmara'da kaybolan 6 denizciyle ilgili son durum!

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan kargo gemisi Batuhan A'nın 6 personeline ulaşmak için dün yapılması planlanan dalış hazırlığı hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bugün batığa dalış yapacağı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.02.2024 - 09:48
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        Marmara'da kaybolan 6 denizciyle ilgili son durum!
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        Marmara'da, önceki gün sabah saat: 06.32'de "acil yardım" sinyali veren ve 3 metrelik dalgalara teslim olan kargo gemisi Batuhan A.'nın kayıp 6 personelini bulmak için çalışmalar sürüyor.

        HAVA MUHALEFETİ DALIŞA ENGEL OLMUŞTU

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 51 metre derinlikte, 6 mürettebatı ve bin 250 ton mermer tozu yükü ile batan 53 yıllık gemiye dalış yapılması dün saat: 17.00'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

        BATIK GEMİNİN GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLMİŞTİ

        Batığı tespit edilen ve düz bir şekilde görüntüsü saptanan gemide olduğu düşünülen personel için sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçlarının dalış hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor! Haberi Görüntüle
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi! Haberi Görüntüle
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