İlk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentilerine paralel bir şekilde yüzde 45'te sabit bıraktı.

PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ve ocak aylarında ise 250 baz puanlık artırım kararları gelmişti. PPK böylece 8 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak toplamda faizi 3650 baz puan artırmıştı.

Bugünkü kararla beraber 8 aylık faiz artırım serisi sona ermiş oldu.