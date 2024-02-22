Hem darp hem tehdit suçlaması! Polat çifti için yeni iddianame Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Çiftin, park meselesi nedeniyle komşularını hem tehdit hem de darp ettiği suçlamasıyla düzenlenen iddianamede, Dilan Polat için 8 yıla, Engin Polat için de 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:25 facebook

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