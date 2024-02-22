Çevreye rahatsızlık veren ve "çakar lamba" taktıran 3 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Üç sürücüye 19 bin 290 lira ceza uygulandı, araçlar ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 aracın gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği, 1 araçta ise çakar lamba bulunduğu tespit edildi.

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