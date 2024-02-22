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        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Riskler ortadan kalktı - Magazin haberleri

        Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in yeni sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtilirken; "Komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:43
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor.

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        61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

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        "TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

        Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        #Settar Tanrıöğen

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