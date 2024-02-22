Kakao fiyatlarında tarihi zirve

Küresel kakao fiyatları son 46 yılın en yüksek seviyesine gelerek rekor seviyeye ulaştı.

Çikolata yapımında kullanılan ve kritik önem taşıyan bu temel malzemenin maliyeti, geçen yılın başından artarken yükselen kakao fiyatları şimdiden tüketicilere yansıyor ve büyük çikolata üreticilerini zor durumda bırakıyor.

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EL NİNO İLE TIRMANAN SÜREÇ Aslında kakao krizinin temelinde de doğrudan iklim krizi var. Zira Dünya şu anda Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımların ve bunun sebep olduğu atmosferik olayların nedeni olan El Nino olayını yaşıyor. REKLAM Her türlü hava değişimine, özellikle de sıcak havalara karşı çok hassas olan kakao ise bu süreçten en çok etkilenen ürünlerden biri. Daha sıcak ve daha kuru havalar aynı zamanda mahsullerde hastalıklara da yol açarak hasadın kötü olmasına neden olabilir ve potansiyel olarak tarım arazisinin kalitesi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.

DEĞER ZİNCİRİNDE 529 MİLYON DOLARLIK KAYIP OLABİLİR ClimateAi'nin CNN International ile paylaştığı verilere göre, iklim değişiklikleri Afrika'daki kakao çekirdeği değer zincirinde yaklaşık 529 milyon dolarlık bir kayba neden olabilir. Bu kayıpların öncelikle yoğun yağışlardan kaynaklanması bekleniyor; bu da kara bakla hastalığı olasılığını artırıyor. Uluslararası Kakao Örgütü'nün Aralık 2023 pazar raporunda da benzer şekilde kara bakla hastalığının ve şişmiş sürgün virüsünün kakao mahsullerinin arzına zarar verdiği belirtildi. Bu şiddetli yağışlar mantarları da beraberinde getiriyor. Önemli üreticilerin mahsullerinin kötü hava koşullarına ve hastalıklara kurban gitmesi bir araya gelince bu durum karşımıza son aylarda kakao fiyatlarının daha da artması olarak çıkıyor. REKLAM

2024'TE FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR 2024 yılının bu fiyatların her geçen gün rekor kırarak artacağı bir yıl olması da muhtemel. Kakao üretimi daha çok Fildişi Sahili ve Gana'daki Batı Afrika kıyılarında yoğunlaşıyor. Buradaki çiftçiler dünyadaki kakao çekirdeklerinin yaklaşık %60'ını üretiyor ve bunlar çikolata yapmak için daha sonra Avrupa, Amerika ve Asya'da satılıyor. 2024 olağan malzemeleri karşılamak ve bu süreci devam ettirmek için her geçen gün daha da zor olacak. Bu sıkıntı sektörde pek çok fiyat artışının da habercisi durumunda. Örneğin büyük bir kakao ithalatçısı olan Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan yeni düzenlemeler farklı maliyetleri de artıracak. Mondelez ve Nestle gibi firmalar da daha fazla fiyat artışının geleceği konusunda herkesi uyarırken, eş zamanlı bir yükselişin şekerleme maliyetlerini genel olarak da artırdığı belirtiliyor. REKLAM Dünyanın önde gelen çikolata firmalarından Hershey CEO'su Michele Buck ise Reuters’a geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “Kakao fiyatlarının mevcut durumu göz önüne alındığında, işi yönetmenin bir yolu olarak fiyatlandırma da dahil olmak üzere elimizdeki her aracı kullanacağız” dedi ve fiyatların da yükseleceğinin sinyalini verdi.