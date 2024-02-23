Trabzon'da aranan firari hükümlü yakalandı
Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Trabzon'un Of ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçenin Kışlacık Mahallesi'nde Of Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, yerini tespit ettikleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.A'yı yakaladı.
F.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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