Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Ocak ayına dair turizm verilerini açıkladı. Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı. Çin (yüzde 142.12), Japonya (yüzde 101.45) ve İran'dan (yüzde 86.60) gelen turist sayısında önemli artış yaşandı. İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 91.25'lik düşüş gerçekleşti. En çok ziyaretçi girişi, alışıla geldiği gibi Rusya'dan olurken, geçen yıla göre yüzde 17.60'lık düşüş yaşanması dikkat çekti

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