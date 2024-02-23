Spor yazarları Galatasaray'ın Sparta Prag maçını değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
Spor yazarları, Galatasaray'ın Sparta Prag karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.
"1 AYDIR GÖRMÜYOR"
UĞUR MELEKE: "Okan Buruk’a ne kadar saygı duyduğumu bu sütunun ya da televizyon programlarımızın takipçileri zaten bilirler. Bundan 10 sene önce A milli takımın başına gelmesi gerektiğini yazmıştım, gelecekte de İtalya Serie A’da iyi bir takım çalıştıracağına inanıyorum. Ancak maalesef son bir aydır bir konuda takımının verdiği açıkları görmezden geliyor. Berkan’a karşı oynayan hemen her takımın sağ kanat oyuncusu yıldızlaşıyor: Gaziantepli Sorescu, Samsunlu Zeki Yavru, Sparta Praglı Preciado, Olatunji ve sonradan giren Tuçi... Bu sezon tüm cephelerde toplam 1 golü olan Preciado, Galatasaray’a karşı 180 dakikada 2 gol-1 asistle oynadı. Bu kadarı tesadüf olmamalı sanırım." [Hürriyet]
"4. DEVRE YOKSAN OLMAZ"
MEHMET AYAN: "Kalite? Bizde daha yüksek! Özgüven ve rakip kale ile ilişki? Bizde daha çok! Ama Orta Avrupa görünümlü bu Kuzey anlayışla her yerde her zaman mücadele etmeliyiz. Birkaç dikkatsizlik dışında, ilk yarı için kötü bir değerlendirme yapmak caiz olmaz. Soyunma odasına moralli gittik. Ama 1-1 güvenilecek bir skor elbette değildi; olamazdı. Olmadı! Turun 4.devresini ilk üç devre gibi oynasa inanın sonuç bu şekle girmezdi. İstanbul’daki iki ve Prag’daki bir devrede kabaca 150 dakikada ilk 15’er dakikalar hariç istediğini yapan, skoru bulan G.Saray son 50’de teslim oldu. 61.dakikada Kerem A. oyundan çıkar mıydı? Emin değilim. Her türlü disiplinine rağmen açıkları olabilen bir takım hüviyetindeki rakibi delici en potansiyel isim Kerem idi… Yani en azından şu İcardi sahada bu kadar kalırken o çıkmazdı diyelim." (Habertürk)
"BAYERN, MANU DEĞİL"
OSMAN ŞENHER: "Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nden elenmesinin tek sebebi futbolcuların yaptıkları hatalardı. İlk golü yiyorsun, rakibin ayağına topu sen veriyorsun... Preciado da zaten süratli, Muslera’nın üzerinden rahatlıkla golü atıyor. İkinci golde Berkan biraz dikkatli olsa rakibe o topu vurdurmaz... Kaan Ayhan 75. dakika rakibe giriyorsun, biraz dikkatli ol. Neden adamın kaval kemiğine tabanla girip kırmızı kart görüyorsun? Üçüncü golde Sanchez ayağının altındaki topu kaçırdı. Bunun yanında Kerem Demirbay’ın Barış Alper’in rakibe yüzde yüzlük pasları var. Bu kadar hata yapılmaz. Sparta Prag bir Manchester United, Bayern Münih veya Kopenhag değil... Üç tane de önemli futbolcuları oynamadı. Cim-Bom’un evire, çevire Sparta Prag’ın içinden geçmesi gerekirdi. Okan hoca kenarda ne kadar çırpınırsa çırpınsın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Takımın kazanma hırsı çok düşüktü." [Milliyet]
"OKAN BURUK'A YAZAR"
LEVENT TÜZEMEN: "Prag gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde G.Saray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir. Bardağın boş tarafına bakınca ve iki maçı da tartıya koyunca bu elenme Okan Buruk'a yazar. İlk maçta Prag takımı fazlasıyla geniş alan bulmuştu. Okan Hoca, "Rakibimizi tanıdık. Dersimize çalıştık" dedi ama G.Saray aynı hataları yine yaptı." [Sabah]
"11 VE TAKTİK ÇOK HATALIYDI"
SERKAN KORKMAZ: "Çok para harcayarak iyi takım kurulmuyor, jokerler asılların yerini tutmuyor. Hadi sol bek almadınız, eldeki iki sol bekin arkasından nasıl el salladınız? Okan hocam kusura bakmasın; çıkardığı on bir de, taktik de çok hatalıydı. Bek oynayan iki isim (Kaan ve Berkan) keşke iki iyi bek sahadayken orta sahada görev alsalardı." [Fotomaç]
"GALATASARAY İNANMIYORDU"
ÜMİT DAVALA: "Galatasaray 1-1'den sonra öne geçebilirdi. Baskı yapamadı, çok kolay top kaybı yaptı. Çok tuhaf, inanmayan bir Galatasaray vardı. Barış saçmasapan bir geri pas yaptı. Davinson ayağının altından top kaçırdı. Kerem yerden kalkmıyordu. Abdülkerim, Barış Alper dışında mücadele eden yoktu. Muslera'nın 3. golde özellikle hatası vardı. Bu şekilde oynarsa, Prag değil her takım yenebilir seni. Okan Buruk kenarda yırttı kendini. Bir tepki veriyordu ama o tepkiyi oyuncular veremedi. 2-1 de bitirebilirsin maçı. Oyuncular reaksiyon gösteremedi.Galatasaray maçı çevireceğine dair hiç etki vermedi. Hiç heyecanlandırmadı taraftarları. Bu maçın bir üzüntüsü de yok. Bu şekilde üzülmüyorsun da hak etmedin çünkü maçı. Ayakta zor duruyordu oyuncular. Barış Alper, Kaan'a yardım edeceğim diye çok yoruldu." [TV8.5]