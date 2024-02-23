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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dev rakip - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dev rakip

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Play-off turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Sparta Prag, son 16'da Avrupa deviyle eşleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:36
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        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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        İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool'la eşleşti.

        3

        İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:

        4

        Sparta Prag-Liverpool

        5

        Marsilya-Villarreal

        6

        Roma-Brighton

        7

        Benfica-Rangers

        8

        Freiburg-West Ham

        9

        Sporting Lizbon-Atalanta

        10

        Milan-Slavia Prag

        11

        Karabağ-Bayer Leverkusen

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