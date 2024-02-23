UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dev rakip
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Play-off turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Sparta Prag, son 16'da Avrupa deviyle eşleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri...
Giriş: 23.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:36
1
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
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İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool'la eşleşti.
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:
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Sparta Prag-Liverpool
5
Marsilya-Villarreal
6
Roma-Brighton
7
Benfica-Rangers
8
Freiburg-West Ham
9
Sporting Lizbon-Atalanta