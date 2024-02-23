Trabzon'da tırın üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü öldü

Sebze dolu kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekiplerince toplanmasının ardından ulaşıma açtı.

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