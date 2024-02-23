Üst geçit ayağına çarpan TIR'ın sürücü öldü; sebzeler yola döküldü

TRABZON’un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, üst geçidin beton ayağına çarptı. Devrilen dorsesindeki sebzelerin yola saçıldığı TIR'ın Gürcistan uyruklu sürücüsü Levan Solomanidze (46), hayatını kaybetti. Kaza, 14.30 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sürmene Balıklı Mahallesi Kastel mevkisinde meydana geldi. Gürcistanlı Levan Solomanidze idaresindekii Trabzon’dan Rize yönüne giden BB-867-U plakalı sebze yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Dorsesi devrilen TIR’da yüklü olan sebzeler yola savruldu. Yolun tek şeridi sebzelerle kaplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücünün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulaşım, sebzelerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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