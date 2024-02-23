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        Üst geçit ayağına çarpan TIR'ın sürücü öldü; sebzeler yola döküldü

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, üst geçidin beton ayağına çarptı. Devrilen dorsesindeki sebzelerin yola saçıldığı TIR'ın Gürcistan uyruklu sürücüsü Levan Solomanidze (46), hayatını kaybetti. Kaza, 14.30 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene Balıklı Mahallesi Kastel mevkisinde meydana geldi. Gürcistanlı Levan Solomanidze idaresindekii Trabzon'dan Rize yönüne giden BB-867-U plakalı sebze yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Dorsesi devrilen TIR'da yüklü olan sebzeler yola savruldu. Yolun tek şeridi sebzelerle kaplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücünün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulaşım, sebzelerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:13
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        Üst geçit ayağına çarpan TIR'ın sürücü öldü; sebzeler yola döküldü
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        TRABZON’un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, üst geçidin beton ayağına çarptı. Devrilen dorsesindeki sebzelerin yola saçıldığı TIR'ın Gürcistan uyruklu sürücüsü Levan Solomanidze (46), hayatını kaybetti. Kaza, 14.30 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sürmene Balıklı Mahallesi Kastel mevkisinde meydana geldi. Gürcistanlı Levan Solomanidze idaresindekii Trabzon’dan Rize yönüne giden BB-867-U plakalı sebze yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Dorsesi devrilen TIR’da yüklü olan sebzeler yola savruldu. Yolun tek şeridi sebzelerle kaplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücünün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulaşım, sebzelerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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