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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i! - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:33
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        Trendyol Süper Lig'i 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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        Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

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        FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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        Takımla çalışmalara başlayan Fred ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyebilir.

        7

        5 İSİM KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

        Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        42. RANDEVU

        İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

        Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

        9

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        10

        Livakovic

        11

        Osayi Samuel

        12

        Çağlar Söyüncü

        13

        Djiku

        14

        Ferdi Kadıoğlu

        15

        İsmail Yüksek

        16

        Rade Krunic

        17

        Sebastian Szymanski

        18

        İrfan Can Kahveci

        19

        Dusan Tadic

        20

        Edin Dzeko

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