Ankara'da olay, önceki akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin (25), daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı (32) takip ederek tabancayla ateş açtı.

HUSUMETLİSİ VE 2 ÇOCUK VURULDU DHA'da yer alan habere göre kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.