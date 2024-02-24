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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da dehşet! Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip! - Son dakika haberler

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!

        Ankara'da, kan donduran bir olay yaşandı. Polatlı ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Nuri Özkeskin, takip ettiği husumetlisi 32 yaşındaki Muhammet Doğan Turan'ı sokak ortasında silahla öldürdü. Olay sırasında seken kurşunlardan iki çocuk da yaralandı. Dehşet anları kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 07:56 Güncelleme: 24.02.2024 - 07:57
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        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
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        Ankara'da olay, önceki akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin (25), daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı (32) takip ederek tabancayla ateş açtı.

        HUSUMETLİSİ VE 2 ÇOCUK VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan Turan'a isabet etmesi ve çevredekilerin kaçışması yer aldı.

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        #Son dakika haberler

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