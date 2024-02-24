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        Duvara fırlatıp öldürdüğü kedi için 4 yıl hapsi istendi

        TRABZON'da, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölümüne neden olan İsmail D. (41) hakkında, 'Evcil hayvanı kasten öldürmek'ten 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 17 Temmuz 2023'te Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. Duyduğu ses üzerine evinin balkonuna çıkan Y.P. adlı kadın, iddiaya göre, komşusu İsmail D.'nin elinde tuttuğu yavru kediyi duvara fırlattığını görüp durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelip kedinin öldüğü tespit eden polis ekipleri, İsmail D.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtilen şüpheli, serbest bırakıldı. Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede; görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi, fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi. Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık ise "Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:50
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        Duvara fırlatıp öldürdüğü kedi için 4 yıl hapsi istendi
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        TRABZON'da, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölümüne neden olan İsmail D. (41) hakkında, 'Evcil hayvanı kasten öldürmek'ten 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 17 Temmuz 2023'te Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. Duyduğu ses üzerine evinin balkonuna çıkan Y.P. adlı kadın, iddiaya göre, komşusu İsmail D.'nin elinde tuttuğu yavru kediyi duvara fırlattığını görüp durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelip kedinin öldüğü tespit eden polis ekipleri, İsmail D.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtilen şüpheli, serbest bırakıldı. Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede; görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi, fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi. Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık ise "Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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