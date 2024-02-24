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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! 'Sahte reçete' dolandırıcılığı!

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:24
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        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
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        İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, gerçeğe aykırı düzenlenen reçetelerin SGK'ye fatura edilerek yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        DEĞERİ YÜKSEK İLAÇLARI REÇETE ETTİLER

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında SGK başmüfettişince düzenlenen rapora göre, eski eczacı kalfasının organizesinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, herhangi bir tahlil yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları gerçeğe aykırı reçete ettikleri, bunların SGK'ye faturalandırılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

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        İLAÇ YAZILAN HASTALARIN FİZİKİ TAKİBİ YAPILDI

        Bu kapsamda bazı kişilerin hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve İstanbul genelinde ele geçirilen yasa dışı ilaçlara yönelik yapılan incelemede, hastaların kendileriyle ilgili yüksek fiyatlı reçete düzenlenen tarihlerde hastane yakınlarında telefon baz kayıtların olmadığı belirlendi.

        HASTALARIN TC NUMARISIYLA DOKTORLARA REÇETE YAZDIRDI

        Soruşturma kapsamında yapılan kamera kaydı tespitlerinde, eski eczacı kalfasının, hastaların TC kimlik numaraları yazan listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazma işlemi yaptırdığı anlaşıldı.

        DOKTOR VE ECZACILARIN BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

        Adına gerçeğe aykırı ilaç yazıldığını bilen ve bu kapsamda maddi menfaat temin eden sözde hastalar, gerçeğe aykırı reçete düzenleyen doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında da banka hesap hareketleri tespit edildi.

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        KAMU ZARARI 5 MİLYON TL OLDU

        Adlarına sahte reçete düzenlenen bazı kişiler ise bundan haberlerinin olmadığı, maddi menfaat temin etmedikleri, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları ve bu ilaçları kullanmadıkları yönünde beyanda bulunduğu soruşturmada, kamunun yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

        40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İncelemede, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceki dönemlerde ele geçirilen yasa dışı ilaçlar ile Beylikdüzü Devlet Hastanesinde reçete edilen ilaçların seri numaralarının aynı olduğu ortaya çıktı.

        Bu tespitler üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 40 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak ve vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

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        3'Ü DOKTOR 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, kamu hastanelerinde görevli 4 doktorun da aralarında bulunduğu 39 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında 3 doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 21 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #sahte reçete
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