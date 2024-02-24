Emlak sektöründeki dolandırıcılık davasında eski ABD Başkanı Trump'ın cezası 454 milyonu geçti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada verilen 355 milyon dolarlık para cezası resmi olarak 454 milyon dolardan fazla olarak belirlendi

Trump'ın, avantajlı kredi ve sigorta oranları elde etmek için mülklerinin değerini manipüle ettiği gerekçesiyle New York'taki sivil dolandırıcılık davasındaki cezaları Cuma günü resmi olarak 454,2 milyon dolar olarak belirlendi.

Trump'ın bu talebi karşılamak için iki seçeneği var: miktarın tamamını ödeyecek ya da 35 milyon dolara karşılık gelen varlıklarını, Trump Tower, 40 Wall Street, Mar-a-Lago'daki malikanesi veya çok sayıdaki golf sahasını tahvil teminat altına alacak.