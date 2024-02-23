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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:16
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-34 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 22-16 önde kapadı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 42-34 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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