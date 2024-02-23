Trabzon'da "Doğa Hikayeleri" adlı resim sergisi açıldı
Trabzon'da, "Doğa Hikayeleri" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Trabzon'da, "Doğa Hikayeleri" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen sergide, emekli Mustafa Arslan'ın yağlı boya eserleri yer aldı.
Mustafa Arslan, davetlilere üçüncü kişisel sergisindeki 89 eseriyle ilgili bilgi aktardı.
Sergi, 29 Şubat Perşembe gününe kadar açık kalacak.
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