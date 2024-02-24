Milli muharip uçağımız KAAN, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Yaşanan siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp, her türlü önyargıdan arınıp meseleye baktığımızda Türk savunma sanayisi açısından devrim niteliğinde bir adım olduğunu görebiliriz.

KAAN’ın Hava Kuvvetleri muharebe gücümüze katılması için önünde uzun ve zorlu süreçler var ancak projenin başlatılmış ve mesafe kat edilmiş bile Türkiye açısından çok önemli ve kritik gelişmedendir. Savaş uçağı üreten az sayıdaki bütün ülkeler bu süreçleri yaşadı.

KAAN Projesi’nin kamuoyuna mal olmamış detaylarına ve arka plan gelişmelerine bakalım…

REKLAM

SAVAŞ UÇAĞI ÜRETEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Milli Muharip Uçak KAAN Geliştirme Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin muharip uçak ihtiyacı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülüyor. KAAN, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağıdır. KAAN ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacak.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI Türkiye’nin ABD ile 26 milyar dolarlık yeni satın alma ve modernizasyon süreci başlattığı F-16’ların envanterdeki yerini alması beklenen KAAN, aslında F-16’lar gibi 4’üncü nesil değil, 5’inci nesil bir savaş uçağı. Taşıdığı özelliklerle F-35’le kıyaslanması daha gerçekçi ancak süreç tamamlandığında Türkiye’nin hava savunma gücüne önemli katkılar vermesi düşünülüyor. KAAN’ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA’lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. KAAN, insansız muharebelere de girebilecek. Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olacak KAAN; bünyesindeki süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olacak.