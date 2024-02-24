Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti

AA'nın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşananların sayısı 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Ardahan, Tunceli ve Bayburt'u geride bıraktı.

Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Bayburt olarak belirlendi.

BOŞANMADA İSTANBUL İLK BAYBURT SON SIRADA

Geçen yıl en çok boşanma 33 bin 297 ile İstanbul'da gerçekleşti.

Bu ili 14 bin 345 ile Ankara, 13 bin 639 ile İzmir, 7 bin 923 ile Antalya, 6 bin 834 ile Bursa takip etti.

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Boşanan çift sayısı Konya'da 4 bin 934'ü, Kocaeli'de 4 bin 767'yi, Mersin'de 4 bin 754'ü, Adana'da 4 bin 719'u buldu.

Bayburt ise 77 boşanma ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Hakkari'de 102, Ardahan'da 106, Gümüşhane'de 120 olarak hesaplandı.

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il ise binde 3.05 ile İzmir. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi.