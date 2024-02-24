Son dakika haberi Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve iki kızını vuran katil zanlısı Suat Güney, gece saatlerinde Kartal'da yakalandı
İstanbul Ümraniye'de, katil zanlısı Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları 31 yaşındaki Zeliha ve 30 yaşındaki Mine Güney'i öldürdü. Katil zanlısı bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'da kan donduran olay, Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney'i (30) silahla vurarak öldürdü.
KARTAL'DA YAKALANDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve iki kızını vuran katil zanlısı Suat Güney yakalandı.
Olaydan sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Kartal'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.
Dün gece yakalanan zanlısı, işlemlerin ardından bugün adliyeye gönderilecek.