Fransa Cumhurbaşkanı Macron geleneksel tarım fuarına katıldı: Gerginlik çıktı! Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da çiftçiler bir süredir AB'nin tarım politikasını protesto ediyor. Bu sebeple Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla fuar alanında gerginlik çıktı. Çiftçiler "Macron istifa" sloganları atarken, polis ve çiftçiler arasında arbede yaşandı

Anadolu Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:02 facebook

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