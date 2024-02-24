Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da "Çocuklarla Berat Kandili" programına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlerimizi, çocuklarımızı ibadetlerini yapan nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman toplum olarak daha huzurlu ve daha mutlu olacağız." dedi.

Trabzon'un Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen "Çocuklarla Berat Kandili" programında, çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu, ardından ilahiler seslendirdi.

Erbaş, programda yaptığı konuşmada, ibadetlerin şükür vesilesi olduğunu belirterek, "Namaz kılarak şeytanın tuzaklarına düşmekten kurtuluyoruz, oruç tutarak şeytanın yolunda gitmekten uzak duruyoruz. İbadetlerimizi yaparak aynı zamanda şükrümüzü eda ediyoruz." diye konuştu.

Mübarek günler ve gecelerin şükretmek için bir vasıta olduğunun altını çizen Erbaş, "Berat gecesi de öyle. Berat gecesi vesilesiyle Rabb'imize dua edeceğiz, tövbe istiğfar edeceğiz. Yapmış olduğumuz hatalar elbette vardır. O hataları bir daha yapmamak için Rabb'imize söz vereceğiz ve beraatımızı alacağız inşallah. Beraatımızı, yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, imanlı nesillerin önemini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Gençlerimizi, çocuklarımızı ibadetlerini yapan nesiller olarak yetiştirdiğimiz zaman toplum olarak daha huzurlu ve daha mutlu olacağız. Cenabıhakk bu mübarek gün ve gecelerde yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Beraatını alanlardan eylesin hepimizi inşallah. Şu anda başta Filistin, Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet, yaralılara, gazilere acil şifalar nasip eylesin. Aziz kardeşlerim gününüz, beraatınız mübarek olsun. Cenabıhakk bizleri ramazana ulaştırsın. Bugün şabanın 15'i, 15 gün sonra ramazana ulaşacağız inşallah. Cenabıhakk hepimizi ramazan ayına ulaştırsın. Ramazan ayını da en güzel şekilde değerlendirmeyi, idrak etmeyi hepimize nasip eylesin."