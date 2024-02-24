Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden Trabzon'da kurtuluş konseri

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün de izlediği konsere Trabzonlular ilgi gösterdi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen konserde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar eşlik etti.

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