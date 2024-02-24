Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden Trabzon'da kurtuluş konseri
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen konserde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar eşlik etti.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün de izlediği konsere Trabzonlular ilgi gösterdi.
Öte yandan kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde aynı alanda Trabzon İmece Gençlik Spor Kulübü Derneğince halk oyunları gösterisi sunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.