Gazeteci Talat Atilla, 4 kişilik bir çetenin evinin kapısına kadar gelip tehdit oluşturması üzerine şikâyetçi oldu. Çete üyeleri polis operasyonuyla yakalandı.

Talat Atilla, X hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir çetenin evinin kapısına gelip tehdit ettiğini açıkladı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Şimdilik 4 kişilik olarak görülen bir çetenin evime kadar gelerek tehdit oluşturması üzerine şikayetçi oldum. Dün Ankara organize suçlar müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla çete üyeleri yakalandı. Kapıma gelen şahısın cinayet suçundan hapis yattığı ortaya… pic.twitter.com/YvZ6bYbsFY — Talat Atilla (@TalatAtilla) February 22, 2024

Şikayetçi olan Atilla, Ankara Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerinin, tehdit eden 4 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Atilla yaptığı açıklamada, "Şimdilik 4 kişilik olarak görülen bir çetenin evime kadar gelerek tehdit oluşturması üzerine şikayetçi oldum. Dün Ankara Organize Suçlar Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla çete üyeleri yakalandı. Kapıma gelen şahısın cinayet suçundan hapis yattığı ortaya çıktı. Savcılığa sevk edilen çete üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başta ilgili emniyet camiası olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Atilla, "Emniyetin hakkımdaki koruma kararı konusundaki hassasiyetine teşekkür ederek, düşüneceğimi söyledim. Soran, arayan tüm dostlara teşekkür ederim. Tanıyanlar bilir ki, insanız belki ürkeriz ama asla Allah'tan başkasından korkmayız" ifadelerini kullandı.