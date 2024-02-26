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        Otomobil, park halindeki araca çarptı; 1 ölü, 5 yaralı

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada Ahmet Koçal (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halinde olan araçtaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:55
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        Otomobil, park halindeki araca çarptı; 1 ölü, 5 yaralı
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        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada Ahmet Koçal (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halinde olan araçtaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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