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        Haberler Spor Futbol İspanya BÜYÜK ŞOK! Real Madridli Arda Güler tam oyuna girecekken... Luka Modric'in golü sonrası hayal kırıklığı - Spor haberleri - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...

        Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında Sevilla'yı konuk etti. Beyaz Şimşekler, zorlu müsabakayı Modric'in golüyle 1-0 galip bitirdi. Karşılaşmaya yedek başlayan ve son anlarda oyuna girmeye hazırlanan Arda Güler, büyük bir şanssızlık yaşadı. Arda, yedek başladığı Sevilla maçında oyuna girmek için beklerken Luka Modric'in golü sonrası hayal kırıklığına uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:35
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modriç (Dk. 81) attı.

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        Real Madrid'de yedek bekleyen Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

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        İtalyan teknik adam, maçın geri kalanında 3 değişiklik yapmasına rağmen milli yıldızımızı oyuna sürmedi.

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        Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler ile ilgili gelen soruya; "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.

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        Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu. Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor. Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

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