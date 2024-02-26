"DERBİYE BU OYUN YETMEZ"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Beşiktaş kadrosunu bakıldığında iyi isimlere sahip olduklarını görmek mümkün. Ancak, bu kadronun oyun bütünlüğünden uzak oluşu şaşırtıcı bir durum. Muçi ve Al-Musrati transferlerinin yapılma nedeni daha iyi bir orta saha kurgusu içindi. Fakat, izlediğimiz oyun bu oyuncular olmadan da oynanıyordu. Eğer katkı bekleniyorsa, Santos ve ekibi günümüz futbol anlayışına dönmeli. Yoksa, çakılı savunma, topu rakibe bırakma, uzun toplarla şans golü aramanın modası çoktan geçti. Üstelik Beşiktaş gibi bir büyük takıma bu anlayış hiç mi hiç yakışmaz. Hafta sonu Galatasaray derbisi var. Hangi Beşiktaşlı bu maç için hayal kurabilir_ Bırakın kazanmayı mücadele ve oyun olarak umutlanabilir. Dileriz, Santos bizi yanıltır. Beşiktaş tarihine yakışır oyunu bir an önce sahaya yansıtır.