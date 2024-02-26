Yazarlardan İstanbulspor - Beşiktaş maçı yorumları
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi ve siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi
"COŞKULU BEŞİKTAŞ'I HAYAL EDİYORUZ AMA..."
Mehmet Özdilek (TRT Spor): "Daha önde basan, coşkulu oyununu rakibe hissettiren ve pozisyona girip kaçıran, goller bulan bir Beşiktaş takımı hayal ediyoruz. Ama bunu maalesef oyunun birçok bölümünde göremedik."
"SAVUNMA ŞAMPİYON YAPMAZ"
İlker Yağcıoğlu: "Avrupa Şampiyonası'nda oynattığı oyunlar geliyor aklıma... Hoca çok savunmacı bir hoca. Önce işi garantiye alayım diyor. 'Ben maçı berabere götüreyim atarsam tamam' diyor. Bu turnuvada bir strateji olabilir. Geçerli de bir strateji olabilir. Yunanistan ve Portekiz böyle Avrupa şampiyonu oldu. Ama 3 puan aldığınız 38 haftalık maratonda savunma sizi şampiyon falan yapmaz."
"GELECEĞE BÜYÜK UMUT"
Oktay Derelioğlu (Takvim): ''Açılış golünü Semih Kılıçsoy attı. Ağır bir yükü var genç futbolcunun. Kalitesini ortaya koyması, zor maçlarda sorumluluk alıp goller atması çok önemli. Semih'in hala eksikleri var. Ülke olarak çok şişirmeden, geleceğini etkilememeliyiz. Çok güzel bir geleceği olacağını görüyoruz. Daha da yukarı çıkmasını diliyorum. Genç yaşına rağmen ağır yük altına giren Semih Kılıçsoy, aldığı sorumlulukla gelecek adına büyük umut veriyor.''
"OYUNU DEĞİŞTİRECEK KALİTE"
Ali Gültiken (Sabah): ''Muçi'nin oyunda çok görünmese de kale civarında şut imkânı yakaladığında skoru değiştirebileceğini bir kez daha izledik. Bu tür özel oyuncuları, doğru zamanda doğru yerde kullanmak lazım. Beşiktaş açısından tek ön libero, onun önünde 2 orta saha oyuncusu tercihi yerine Muçi'yi santrfor arkası konumlandırmak daha doğru bir seçenek olarak gözüküyor. Kaleden çok fazla uzaklaştırmamak lazım. Bu tür oyuncular topla az buluşsa da oyunu değiştirebilecek kaliteye sahipler. Bunu geliştirmek Beşiktaş'ın daha çok menfaatine olur. Doğal olarak gol atanlar kadar gözler yeni transferleri de takip etti. Al-Musrati'nin oyun içerisinde verimli olduğunu gördük.''
"LEZZET YOK HEYECAN YOK"
Güntekin Onay (Hürriyet): ''Beşiktaş’ın oynadığı futbolu eleştirirken ligden düşmesi kesin görünen bir rakibe karşı oynadığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyah beyazlıların futbolunda bir gelişme yok. Lezzet yok. Heyecan yok. Her şeyden önce pres yapmayan büyük takım mı olur? Fernando Santos’un anlayışında takım halinde alan daraltarak oynamak yok. Öndeki 5’liyle arkadaki 5’li arasında kopukluk var. Galatasaray’ın topla istediği gibi oynamasına izin verirseniz bunun faturası pahalı olabilir.''
"BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANIR"
Turgay Demir (Fotomaç): ''Gedson'un cezalı duruma düşmesi kimseyi fazla sevindirmesin, Salih o bölgede kimseye nefes aldırmaz… Amartey oynarsa o da görevini layıkıyla yapar, çünkü yanlarında El Musrati gibi bir usta var. Çok rahat, özgüvenli, tam bir takım oyuncusu. Yılın en iyi transferlerinden biri. Beşiktaş'ın Santos yönetiminde ikinci yarıda oynadığı oyunlara bakarsak Kartal derbiye hazır ve muhtemelen derbiyi de kazanır. İlk yarıdaki oyunlara bakınca aynı şeyi söylemek zor. Santos bu konuyu çözmeli. Hem de bu hafta."
"ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZ"
Sinan Vardar (Fotomaç): ''Semih yine her zamanki gibi tüm benliği ile savaşıyor ve aldığı darbelere karşı ayakta kalıyor. Bu çocuk büyük bir yıldız. Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan genç yıldızın kart görmemiş olması yüz güldürdü. Yerine oyuna giren Aboubakar'ın da hırslı ve istekli oynaması gözüme çarptı. İlerleyen günlerde Aboubakar'ın da takıma katkı yapmasını bekliyorum.''
"YENİ NÖBETÇİ GOLCÜ"
Attila Gökçe (Milliyet): ''Dünkü oyunu ve takım arkadaşlarının ona gönülden yardımları, attığı 9. golden sonra galiba Fenerbahçeli Semih Şentürk’ten sonra bir “Nöbetçi Golcümüz” daha oldu. Dileyelim ki dünkü Semih de Milli Takım’a kadar uzasın, gollerine devam etsin!''
"ALMAN TAKIMINA GİTMELİ"
Erman Toroğlu (Fotomaç): ''Beşiktaş'ın ilk golünü atan Semih çok iyi geliyor, inşallah iyi gider. Bu tarz ve tip bir futbolcu benim yorumuma göre bir Alman takımına gitmeli. Orada alacaklarıyla 2 sene sonra müthiş bir yere gelecektir. Bu benim fikrim. Bakın İngiltere demiyorum.''
"5 TEKNİK ADAMIN EN KÖTÜSÜ"
Uğur Meleke: ''Beşiktaş’ta Fernando Santos dönemindeki her maçta olduğu gibi pragmatikti, oyunla değil oyuncuyla kazandılar yine. Semih bir golü yoktan var etti. Muci de ikinciyi. Beşiktaş, Santos döneminde (Serdar Topraktepe etkisindeki Karagümrük müsabakasını çıkarırsak) maç başına 19,5 kez rakip ceza alanında topla buluşuyor. Bu sayı, Beşiktaş’ı bu sezon çalıştıran beş teknik direktör içinde en kötüsü. Ayrıca Fernando Santos’lu Beşiktaş’ın rakip ceza alanında topla buluşma ortalaması 19,5 iken, Karagümrük’ün 20, Kayseri ve Alanya’nın 21, Samsun’un 22...''
"DERBİYE BU OYUN YETMEZ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Beşiktaş kadrosunu bakıldığında iyi isimlere sahip olduklarını görmek mümkün. Ancak, bu kadronun oyun bütünlüğünden uzak oluşu şaşırtıcı bir durum. Muçi ve Al-Musrati transferlerinin yapılma nedeni daha iyi bir orta saha kurgusu içindi. Fakat, izlediğimiz oyun bu oyuncular olmadan da oynanıyordu. Eğer katkı bekleniyorsa, Santos ve ekibi günümüz futbol anlayışına dönmeli. Yoksa, çakılı savunma, topu rakibe bırakma, uzun toplarla şans golü aramanın modası çoktan geçti. Üstelik Beşiktaş gibi bir büyük takıma bu anlayış hiç mi hiç yakışmaz. Hafta sonu Galatasaray derbisi var. Hangi Beşiktaşlı bu maç için hayal kurabilir_ Bırakın kazanmayı mücadele ve oyun olarak umutlanabilir. Dileriz, Santos bizi yanıltır. Beşiktaş tarihine yakışır oyunu bir an önce sahaya yansıtır.
"SAVUNMADAKİ BAŞARI DEV MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ"
Oğuzhan Genç (Habertürk): Ligin son sıralardaki iki takımına karşı hata yapmadı Beşiktaş. Oyunun yine beğenilmeyen noktaları, eksikleri var. Ancak Beşiktaş, son 4 maçta gol yemedi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda da 3 maç sonra kazanıp gol hasretini bitirdi. Derbi öncesi sarı kartlılardan ise Gedson ve Bahtiyar kayıp verildi. Şimdi önde kupada Konyaspor maçı ve ligde Galatasaray derbisi var. Kupada sorun yaşanacağını sanmıyorum ama derbi için bu oyunun biraz daha gelişmesi şart. Savunmadaki başarı dev maç öncesi önemli, Muçi'nin golü hücumda lazım olan çeşitlilik için de müjde olmalı.