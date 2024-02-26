Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, kapsamlı bir 'şarj' hareketi başlatıyor.

Doğuş Otomotiv, çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin markası D-Charge ile, Türkiye çapında şarj istasyon ağı kurulması hedefleniyor.

Yeni Tiguan ve Passat'ın Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen uluslararası lansmasında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, D-Charge ile en başta ülke çapındaki tüm Volkswagen bayilerine şarj istasyonları kurulacağını bildirdi.

Elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak için 2023'ün son çeyreğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan D-Charge, 2024 sonuna kadar 49 şehirde yer alacak. Bu cihazların 400 adedi AC, 180 adedi ise DC şarj hizmeti verecek. D-Charge'in kuracağı cihazlar ise Alman ABB Grubu'ndan tedarik edilecek.

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Bottaro'nın aktardığına göre, 2024'te ID. 5, ID. 4, ID. 7 ve ID. 3 olmak üzere dört elektrikli modelini Türkiye'de satışa sunacak Alman marka, bu modellerin gelişinden önce şarj ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, D-Charge'ın istasyonlarında, başta Volkswagen markası olmak üzere, Doğuş Otomotiv çıkışlı otomobil sahiplerine farklı oranlarda indirimli şarj hizmeti sunulması yönünde de çalışmalar yapılıyor. Fakat, istasyonların kullanımı her markadan elektrikli otomobil sahiplerine açık olacak. Bu konunun detayının ise ID. ailesinin lansmanında açıklanacağını belirtelim. YÜZDE 7 PAZAR PAYI ALACAK ODMD verilerine göre, 2023 yılında 967 bin 341 adetlik binek araç pazarında, 65 bin 562 adet elektrikli otomobil satıldı ve elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 6.8 oldu. Farklı kaynaklar elektrikli otomobil satışlarının ülkeye yeni girecek modeller ile birlikte bu yıl 100 bin adedin üstüne çıkmasını bekliyor. Volkswagen ise, 2024'te 7 bin adetlik elektrikli araç satmayı hedefliyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nden (TEHAD) edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye'de şarj ağı soket sayısı bakımından 11 bin adete ulaşmış durumda. TEHAD yetkilileri, 2024 sonu itibariyle yaklaşık 120 bin adet elektrikli otomobilin satılacağını öngörüyor. Bu kapsamda, derneğin şarj soket sayısı öngörüsü de 2024 sonu için 30 bin adet seviyesinde. TEHAD'ın tahminlerini göz önüne alırsak, D-Charge 580 adet şarj cihazı ve cihaz başına düşen 2 adet soket ile birlikte toplamda 1 bin 160 adet soket sayısı ise, 2024 sonunda pazardan yüzde 4 pay alacak. Volkswagen'in ID. ailesinin de, yine pazar tahminleri göz önüne alındığında, 2024 sonunda elektrikli otomobil pazarından yüzde 7'ye yakın pay alacağı söylenebilir. ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN TÜRKİYE'YE ÖZEL GÜÇ Öte yandan, özel bir çalışma yapan Doğuş Otomotiv, artık sedan versiyonu olmayan Passat'ın boşluğunu, orta segment elektrikli sedan model ID. 7 ile doldurmak istiyor.