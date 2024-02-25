Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in 27'inci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ilk yarsında harika oynadıklarını belirterek, "Son 4 maç biri kupa, 9 puan ligde; gol yemeden alınan ve oyun kalitesinin de arttığı bir süreci yaşıyoruz. Beşiktaş maçının da oyuncularımızın birkaç tanesinin gelmesi Afrika Kupası'nda olanlar, sakatlıktan çıkanlar veya bizden transfer olanlar, 1,5 aylık süreçte bu inişleri-çıkışları yaşadık. Arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitemizin Beşiktaş maçıyla yukarıya doğru çıktığı o gün sonucunu alamadığımız ama ondan sonraki süreçte alarak devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bugün oyunun son zamanlardaki ilk yarısında özellikle bence harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız bütün opsiyonları, topa sahip olma, kenar, iç koridor, oyunun yönünü değiştirme, pozisyona girme, duran top, son zamanlarda belki de maçta ilk yarı itibariyle maçı kopartıp 3-0'la da içeri girebilirdik. Burada biraz daha dikkat etmemiz gereken hem final pasında hem vuruşlarda bunu tekrar tekrar çalışmamız gereken bir durumu oluşturmamız gerekiyor" dedi. "OPSİYONLARI BAZEN KULLANAMADIK" Afrika Kupası'ndan dönen oyuncuların, fiziksel olarak biraz daha süreç ve zamana ihtiyacı olduğunu kaydeden Avcı, "Biz ikinci yarı itibariyle bir kenar ortasında pozisyon verdik, ikinci yarı itibariyle rakip bize biraz baskı yaptı. Bazen opsiyonları kullandık, bazen kullanamadık. Afrika Kupası'ndan dönenlerin fiziksel olarak biraz daha süreç ve zaman alacak, bunun için sürelerini artırarak devam etmek istiyoruz. Bugünün bütününe baktığımda iyi bir oyun, oyun organizasyonu ve oyuncularım oyun disiplinine ve takım oyununa sadık kalarak oyunun içinde kaldılar, onlara teşekkür ediyorum. İyi bir örnek gösteriyorlar. Tekrar kafalarını kaldırıp yukarıya doğru, hedeflediğimiz yere doğru gitmemize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar mevcutla. Çünkü orta sahanın ortasında merkezinde fazla değişiklikler zaman zaman yapamıyoruz" diye konuştu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Umut Güneş'e ayrı bir parantez açarak, performansı için teşekkür eden Avcı, şunları söyledi: "Bir parantez bazen böyle genel teşekkür ediyorum ama Umut'a açmak istiyorum. Geldiğim günden itibaren harika çalışıyor, üstüne koyuyor. Bazen 70 dakika ısındı, 60 dakika ısındı ama biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle baktığımızda birkaç haftadır hem takıma katkı sağlıyor hem iyi bir profesyonel örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde katkılarını bekliyoruz. Olacaktır buna da inanıyoruz. Bir teşekkür buraya bugün gelen taraftarımıza. Bize destek oldular sonuna kadar. Herkesi stadımızın ful olduğu kupa maçımıza davet ediyorum. Sonuna kadar Trabzonspor'a pozitif anlamda, oyunun sonuna kadar oyunun içinde sadece inişleri-çıkışları değil sonuna kadar pozitif olarak destek versinler. Biz bu desteğin karşılığını vereceğiz ve yarı final yolunu açmak için onların bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var." "BİR ÖZÜR DE HAKEMLE İLGİLİ" Hakemle ilgili de konuşan Avcı, "Bir özür de hakemle ilgili, iki pozisyonla ilgili itiraz ettim, birisinde sarı kart gördüm, sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklıymış sonradan baktım, diğer pozisyonda kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum ama bizim de genel durumumuzu, ruh halimizi bazen onların da saygı göstereceklerini düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da Hikmet Hocaya da iyi bir takımları var, yukarı doğru seyrediyorlar oyun olarak da, onlara da bol şans ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. KARAMAN: YENİ BİR TAKIMIZ, MAĞLUBİYETLER VAR Karşılaşmayı değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, "Önce skordan fevkalade üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü geçen hafta bir geri dönüşümüz vardı Alanya maçında. Bunu da devam ettirip bir seri galibiyetler almak istiyorduk. İlk 45 dakika maç planımızda, hafta içi çalışmalarımızda yaptığımız takımla ilk 45 dakika sahada olan takımın farklı olduğunu gördük. Tabi bunu ben kendi içimizde değerlendiriyorum. Mutlaka orada değişiklik yapmam, müdahale etmem gereken bazı şeyler var. Nitekim ilk devre Trabzonspor ikinci yarıda Adana Demirspor takımı özellikle son yarım saat için söyleyebiliriz. İlk devrede Atal'ın sakatlanması, sağ bekimiz önemli bir oyuncu, bizim adımıza bir şanssızlık. İkinci yarıda Nani'nin yapmış olduğu ortada çok net bir pozisyon yani kaleyi bulsa orada maç belki farklı yere gidebilirdi. Evet fevkalade üzgünüm dedim. Çünkü yeni bir takımız, mağlubiyetler var. Yeni oyuncularla, bu mağlubiyetlerden bu takım çıkacak güce sahip. Fakat biz lig maçı oynayarak hem yeni oyuncuları yan yana oynatıyoruz ve maç içerisinde müdahalede bulunuyoruz" şeklinde konuştu. "ADANA DEMİRSPOR TAKIMI İYİ BİR ÇIKIŞ YAPACAK" Zaman zaman karşı presi iyi yapamadıklarını kaydeden Karaman, "Bir takım 3 haftalık kamplara gidiyor, 5,6,7 tane hazırlık maçı oynuyor. Bir takım planını ona göre yapabiliyorsunuz. Bizim buradaki şanssızlığımız maçı oynayarak yeni oyuncuları bir arada kaynaştırıp bir oyun planı ortaya koymak zorundayız. Ama bu arada da lig maçı oynuyoruz. Bugün de rakibimiz Trabzonspor iyi bir takım en azından birbirlerini iyi tanıyan ve oyun anlayışı olan takım, bunu ilk devre gördük. Özellikle kanatlarda 3'lü bindirmelerde zaman zaman karşı presi iyi yapamadık. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Ama ben inanıyorum Adana Demirspor takımı iyi bir çıkış yapacak. Çünkü lig hem alt taraf hem üst taraf, öyle bir sıkıştı ki 2 galibiyet alan Avrupa Kupası'nı hesaplıyor, 2 mağlubiyet alan ligde küme düşme potasına düşebilir. Dolayısıyla biz seri galibiyetlerle çıkışımızı inşallah bu hafta kendi evimizde oynayacağımız maçla başlatacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Abdullah Avcı'nın açıklamaları -Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:26 facebook

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