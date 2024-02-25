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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Tayyip Talha ve Ante Rebic neden kadroda yok? Santos'un kararı... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Tayyip Talha ve Ante Rebic neden kadroda yok? Santos'un kararı...

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Tayyip Talha Sanuç ve Ante Rebic'i Konyaspor maçının ardından bir kez daha kadroya almadı. Tayyip Talha Sanuç'a 4-0'lık Pendikspor yenilgisinin ardından bir daha görev vermeyen Portekizli hoca, Ante Rebic'ten ise faydalanmayı çok istese de beklediği karşılığı bir türlü alamayınca umudu kesti

        Giriş: 25.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:15
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        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
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        Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Tayyip Talha Sanuç ile Ante Rebic'i bir kez daha teknik bir kararla kadroya almadı.

        PENDİKSPOR MAÇINDAN SONRA FORMAYI UNUTTU

        Savunmanın vazgeçilmeziyken geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından takıma dönen Tayyip Talha Sanuç, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuşurken Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 90 dakika görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor yenilgisinin ardından ise adeta silindi.

        ÖNCE YEDEK SONRA KADRO DIŞI

        Tayyip Talha, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Antalyaspor (kupa) ve Kayserispor maçlarında yedek oturdu. Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında ise kadroya alınmadı.

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        ANTE REBIC UMUTSUZ VAKA!

        Fernando Santos'un kadroya almadığı bir diğer isim olan Ante Rebic ise beklentileri bir türlü karşılayamadı. Portekizli hoca, Hırvat yıldızdan faydalanmak için takımda kalmasına onay vermişti. Ancak şans bulduğu bazı maçlarda skor katkısı verse de Rebic, kalitesini bir türlü sahaya yansıtamadı. İdmanlarda da performansı düşük olan 30 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile oynanan kupa maçında ilk 11 başlasa da etkisiz oyunu sonrası devrede kenara geldi. Kayseri'de 8 dakika şans bulabilen Rebic, sonrasında Konyaspor ve İstanbulspor maçlarının kadrosuna alınmadı.

        PERFORMANSINI YÜKSELTMESİ ŞART

        Rebic'in performansını yükseltmemesi halinde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rebic senelik 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat futbolcu bu sezon 22 resmi maçta 1 gol ve 4 asist üretti.

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