Beşiktaş'ta Tayyip Talha ve Ante Rebic neden kadroda yok? Santos'un kararı...

Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Tayyip Talha Sanuç ile Ante Rebic'i bir kez daha teknik bir kararla kadroya almadı.

PENDİKSPOR MAÇINDAN SONRA FORMAYI UNUTTU Savunmanın vazgeçilmeziyken geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından takıma dönen Tayyip Talha Sanuç, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuşurken Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 90 dakika görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor yenilgisinin ardından ise adeta silindi.

ÖNCE YEDEK SONRA KADRO DIŞI Tayyip Talha, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Antalyaspor (kupa) ve Kayserispor maçlarında yedek oturdu. Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında ise kadroya alınmadı. REKLAM

ANTE REBIC UMUTSUZ VAKA! Fernando Santos'un kadroya almadığı bir diğer isim olan Ante Rebic ise beklentileri bir türlü karşılayamadı. Portekizli hoca, Hırvat yıldızdan faydalanmak için takımda kalmasına onay vermişti. Ancak şans bulduğu bazı maçlarda skor katkısı verse de Rebic, kalitesini bir türlü sahaya yansıtamadı. İdmanlarda da performansı düşük olan 30 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor ile oynanan kupa maçında ilk 11 başlasa da etkisiz oyunu sonrası devrede kenara geldi. Kayseri'de 8 dakika şans bulabilen Rebic, sonrasında Konyaspor ve İstanbulspor maçlarının kadrosuna alınmadı.