İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
Kastamonu'da vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Cide ilçesinde ıssız bir arazide 10 köpeğin ilaçla uyuşturulmuş halde bulunması üzerine hemen harekete geçildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı.
Kemerli Mahallesi'ndeki boş araziye bırakılmış hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar, durumu Cide Belediyesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
KÖPEKLER TEDAVİYE ALINDI
Yapılan incelemenin ardından ilaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.
Fotoğraf: İHA
AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Ekmekci, şunları kaydetti:
Fotoğraf: İHA
"Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz."
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.