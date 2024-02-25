Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı, Muanza, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 44 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
TRABZON
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