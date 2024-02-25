Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçından notlar

Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.

Bordo-mavili takımda Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Filip Benkovic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'i stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-0 kazandığı Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

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