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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İstanbulspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı muhtemel 11 - Beşiktaş Haberleri

        İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Peki İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:32
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

        2

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        3

        Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

        4

        8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

        5

        EKSİKLER

        İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi de kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ta ağır sakatlık yaşayan bir diğer isim olan Amir Hadziahmetovic'in ise sözleşmesi dondurulmuştu.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        BEŞİKTAŞ

        Mert Günok

        7

        Onur

        8

        Necip

        9

        Colley

        10

        Zaynutdinov

        11

        Musrati

        12

        Gedson

        13

        Salih Uçan

        14

        Rashica

        15

        Muçi

        16

        Cenk Tosun

        17

        İSTANBULSPOR: Alp, Okan, Mehmet, Coly, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Vefa, Ali, Jackson, Emir Kaan

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