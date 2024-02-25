EKSİKLER

İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi de kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ta ağır sakatlık yaşayan bir diğer isim olan Amir Hadziahmetovic'in ise sözleşmesi dondurulmuştu.