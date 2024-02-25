Başakşehir’de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş insanı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı sitenin evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürülen iş insanı Abdulkadir Altuğrul ŞOKE EDEN GÖZALTI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen kişiler tek tek tespit edildi. Bunların arasında iş insanın arkadaşı Taner G.’nin ismine ulaşıldı. İş insanının eşi H.A.’nın da Taner G. ile bağlantısına ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda iş insanın eşi ve arkadaşının aralarında bulunan 7 kişi gözaltına alındı. REKLAM

TETİKÇİ TUTTU İDDİASI Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan iş insanı Taner G.’nin cinayeti azmettirdiği iddia ediliyor. İddialara göre şüpheli tetikçi tutarak Altuğrul’u öldürttü. Gözaltına alınan şüpheliler arasında olayda silahı kullanan tetikçi Mazlum B. Serkan K. ve Uğur A. da yer aldı. Elde edilen bilgiler üzerine, şüpheli ile öldürülen iş insanının eşinin arasındaki ilişki de mercek altına alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Buna göre iş insanının elinde paketlerle aracına yaklaştığı sırada maskeli bir kişinin gelip ensesine ateş ettiği anlar görülüyor.