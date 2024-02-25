Türk kadın oyuncular 3 cm uzadı
Türkiye'de boy ortalamaları, son 50 yılda uzadı. Peki oyuncularda durum nasıl? Kadın oyuncuların boyları uzarken, erkek oyuncuların boyları aynı kaldı. Türk kadın oyuncular, yabancı meslektaşlarından daha uzun
'Düğüm'ün başrol oyuncuları; Serkan Altunorak, Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk
• Son zamanlarda röportaj yaptığım kadın oyuncularla çektirdiğim fotoğraflarda dikkatimi çeken unsur, onların yanında bir hayli kısa kalmam oldu. Kendime şu soruyu sordum; "Kadın oyuncuların boyları mı uzadı yoksa ardı ardına uzun boylu kadın oyuncularla röportajlar denk mi geldi?"
• Bunun cevabını öğrenmenin en iyi yolu kadın oyuncuların boy ortalamalarını bulmaktı. 50 yaş altı ila 50 yaş üstü kadın oyuncuların boy ortalamalarını çıkarmamla Türkiye'de kadın oyuncuların boy ortalamalarının son yarım yüzyılda ne kadar değişime uğradığı gözler önüne serildi.
• Ondan önce ülke genelinin boy ortalamalarına bakmak lâzım...
TÜİK'in 2022 raporuna göre; Türkiye'de kadınların boy ortalaması 161 cm, erkeklerin ise 176 cm...
Türkiye; boy ortamalarının uzunluğuna göre; 199 ülke arasında 54'üncü sırada yer aldı.
• 1970'te yapılan bir araştırmaya göre ise, Türkiye'de kadınların boy ortalaması; 160 cm, erkeklerin ise 173 cm'di.
Yarım yüzyılda; ülke genelinde kadınların boyu 1 cm, erkeklerin ise 3 cm uzadı.
Peki bu durum, oyunculara nasıl yansıdı?
• Türk kadın oyuncular, Türk erkek oyuncular ve yabancı kadın oyuncuların boy ortlamalarına bakacak olursak;
* Türk kadın oyuncularının boy ortalamaları 3 cm uzadı.
* Erkek oyuncularınınki ise aynı kaldı.
* 50 yaş altı Türk kadın oyuncular, 50 yaş altı yabancı kadın oyunculardan daha uzun.
'Emine' (1971) Tarık Akan - Filiz Akın - Ekrem Bora
• Yeşilçam döneminde kadın ile erkek oyuncuların diyalog sahnelerini boydan görüntülenmemesine çalışır, söz konusu sahneler, genellikle oturma vaziyetinde çekilmeye çalışılırdı. Yakın plan çekimlerde ise kadın oyuncuların ayaklarının altına takoz konularak boylarının erkek oyuncuların boylarıyla belli bir seviyeye getirilmesine çalışılırdı.
50 yaş üstü Türk kadın oyuncuların boyları...
• Türkan Şoray: 1.64
• Hülya Koçyiğit: 1.74
• Fatma Girik: 1.67
• Filiz Akın: 1.66
• Sevdağ Ferdağ: 1.72
• Gülşen Bubikoğlu: 1.74
• Yaprak Özdemiroğlu: 1.70
• Oya Aydoğan: 1.67
• Ahu Tuğba: 1.65
• Harika Avcı: 1.70
• Hülya Avşar: 1.63
• Bahar Öztan: 1.71
• Necla Nazır: 1.65
• Müjde Ar: 1.64
• Perihan Savaş: 1.65
• Serpil Çakmaklı: 1.65
• Hale Soygazi: 1.75
• Meral Zeren: 1.66
• Fatma Karanfil: 1.63
• Itır Esen: 1.78
ORTALAMA BOY: 168 CM
50 yaş altı Türk kadın oyuncuların boyları...
• Serenay Sarıkaya: 1.75
• Hande Erçel: 1.75
• Dilan Çiçek Deniz: 1.77
• Cansu Dere: 1.79
• Neslihan Atagül: 1.68
• Sinem Kobal: 1.71
• Aslı Enver: 1.71
• Farah Zeynep Abdullah: 1.68
• Beren Saat: 1.64
• Bensu Soral: 1.63
• Bergüzar Korel: 1.81
• Fahriye Evcen: 1.67
• Gonca Vuslateri: 1.64
• Birce Akalay: 1.73
• Leyla Lydia Tuğutlu: 1.75
• Tuba Büyüküstün: 1.73
• Demet Özdemir: 1.70
• Elçin Sangu: 1.69
• Afra Saraçoğlu: 1.69
• Sıla Türkoğlu: 1.68
ORTALAMA BOY: 171 cm
50 yaş üstü Türk erkek oyuncuların boyları...
• Tarık Akan: 1.92
• Kadir İnanır: 1.80
• Kemal Sunal: 1.88
• Cüneyt Arkın: 1.82
• Ediz Hun: 1.87
• Göksel Arsoy: 1.80
• Kartal Tibet: 1.85
• Sadri Alışık: 1.78
• Fikret Hakan: 1.82
• Ayhan Işık: 1.80
• İzzet Günay: 1.80
• Bulut Aras: 1.83
• Murat Soydan: 1.87
• Serdar Gökhan: 1.87
• Engin Çağlar: 1.85
• Ekrem Bora: 1.80
• Aytaç Arman: 1.82
• Tanju Gürsu: 1.85
• Faruk Peker: 1.97
• Tamer Yiğit: 1.82
ORTALAMA BOY: 184 CM
50 yaş üstü Türk erkek oyuncuların boyları...
• Kıvanç Tatlıtuğ: 1.87
• Kenan İmirzalıoğlu: 1.91
• Çağatay Ulusoy: 1.85
• Barış Kılıç: 1.87
• Doğukan Güngör: 1.78
• Barış Arduç: 1.87
• Ahmet Kural: 1.73
• Burak Özçivit: 1.84
• Tolgahan Sayışman: 1.87
• Aras Bulut İynemli: 1.82
• Kubilay Aka: 1.83
• Buğra Gülsoy: 1.75
• İsmail Ege Şaşmaz: 1.83
• Engin Akyürek: 1.90
• Burak Hakkı: 1.90
• Halit Ergenç: 1.85
• Seçkin Özdemir: 1.81
• Serkan Altunorak: 1.77
• Caner Cindoruk: 1.85
• Şükrü Özyıldız: 1.90
ORTALAMA BOY: 184 CM
50 yaş üstü yabancı kadın oyuncuların boyları...
• Elizabeth Taylor: 1.57
• Grace Kelly: 1.69
• Sharon Stone: 1.74
• Michelle Pfeiffer: 1.71
• Julianne Moore: 1.68
• Audrey Hepburn: 1.69
• Catherine Deneuve: 1.68
• Joan Crawford: 1.65
• Ingrid Bergman: 1.75
• Anita Ekberg: 1.69
• Sophia Loren: 1.74
• Ava Gardner: 1.68
• Kim Novak: 1.68
• Brigitte Bardot: 1.66
• Gina Lollobrigida: 1.65
• Marilyn Monroe: 1.66
• Brooke Shields: 1.83
• Olivia de Havilland: 1.60
• Ursula Andress: 1.65
• Raquel Welch... 1.68
ORTALAMA BOY: 168 CM
50 yaş altı yabancı kadın oyuncuların boyları...
• Natalie Portman: 1.60
• Cameron Diaz: 1.74
• Jennifer Lawrence: 1.75
• Scarlett Johansson: 1.60
• Anne Hathaway: 1.73
• Angelina Jolie: 1.69
• Charlize Theron: 1.77
• Amber Heard: 1.70
• Amy Adams: 1.63
• Kate Winslet: 1.69
• Juliette Binoche: 1.68
• Eva Mendes: 1.68
• Penélope Cruz: 1.68
• Lindsay Lohan: 1.65
• Dakota Fanning: 1.63