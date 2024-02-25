'Düğüm'ün başrol oyuncuları; Serkan Altunorak, Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk

• Son zamanlarda röportaj yaptığım kadın oyuncularla çektirdiğim fotoğraflarda dikkatimi çeken unsur, onların yanında bir hayli kısa kalmam oldu. Kendime şu soruyu sordum; "Kadın oyuncuların boyları mı uzadı yoksa ardı ardına uzun boylu kadın oyuncularla röportajlar denk mi geldi?"



• Bunun cevabını öğrenmenin en iyi yolu kadın oyuncuların boy ortalamalarını bulmaktı. 50 yaş altı ila 50 yaş üstü kadın oyuncuların boy ortalamalarını çıkarmamla Türkiye'de kadın oyuncuların boy ortalamalarının son yarım yüzyılda ne kadar değişime uğradığı gözler önüne serildi.