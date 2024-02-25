Trabzon'da 30 uzman ve asistan hekimin katılımıyla kurs düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ile Türk Üroloji Derneği Doğu Karadeniz Şubesi işbirliğiyle "Supin ve Pron Perüktan Nefrolitotomi (PNL)" kursu gerçekleştirildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, ciltten girilerek taşların böbrek dışına çıkarılması anlamına gelen PNL'nin, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan endoskopik bir cerrahi tedavi seçeneği olduğu belirtildi.

Bu yöntemle böbreğe ulaşılmak üzere vücudun yan bölgesinden 8-10 milimetrelik bir kesi yapıldığı aktarılan açıklamada, özel endoskopik sistemler ile böbrek içindeki odacıklara ulaşılarak taşların özel aletler ile küçük parçalara ayrılarak vücut dışına çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Ural Oğuz, Prof. Dr. Ersagun Karagüzel, Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, Doç. Dr. Ercan Öğreden, Dr. Öğr. Üyesi Hamit Zafer Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Görkem Akça koordinatörlüğünde teorik sunuların ardından ameliyathaneye geçildiği kaydedilerek, 3 hastanın büyük böbrek taşlarına kapalı cerrahi yöntem ile canlı cerrahi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kursa, Erzurum, Erzincan, Rize, Giresun ve Trabzon'dan 30 uzman ve asistan hekimin katıldığı belirtildi.