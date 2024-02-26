Konya'da olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Cuma Han'a (67) ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.