Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
Konya'nın Ereğli ilçesinde, 67 yaşındaki Cuma Han, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Han'ın boynuna satırla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı
Konya'da olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Cuma Han'a (67) ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre saat 08.00 sıralarında adrese gelen polisler kapıyı kırıp, içeri girdi. Han, kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
KATİLİ SATIRLA BOYNUNA VURMUŞ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuma Han'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Han'ın satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi.
POLİS KATİLİ ARIYOR
Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.