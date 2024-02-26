Tarihe geçebilir: Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis belli oldu!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski son haftalarda formsuz olsa da şimdiden transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Szymanski'nin adı dev kulüplerle anılıyor. Öte yandan Fenerbahçe, Szymanski transferiyle kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
TEAMTalk’ta yer alan habere göre, Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekiplerinden Inter ve Milan’ın Sarı-Lacivertliler’in yıldız oyuncusu Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Fenerbahçe, Avrupa'da bir çok dev takımın dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcu için bir bonservis ücreti belirledi.
REKOR BEDEL OLABİLİR
Haberde yer alan detaya göre sarı lacivertliler, 35 milyon Euro'dan düşük olan teklifleri değerlendirmeye almayacak.
Sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç yetenek yarattığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen takımların 35 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bilgisine yer verildi.
LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Bayern Leverkusen’in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski’yi yakından takip ettiklerini söylemişti.
Fenerbahçe’de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.