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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tarihe geçebilir: Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Tarihe geçebilir: Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis belli oldu!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski son haftalarda formsuz olsa da şimdiden transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Szymanski'nin adı dev kulüplerle anılıyor. Öte yandan Fenerbahçe, Szymanski transferiyle kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırabilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:38
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        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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        TEAMTalk’ta yer alan habere göre, Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekiplerinden Inter ve Milan’ın Sarı-Lacivertliler’in yıldız oyuncusu Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

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        Fenerbahçe, Avrupa'da bir çok dev takımın dikkatini çekmeyi başaran 24 yaşındaki futbolcu için bir bonservis ücreti belirledi.

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        REKOR BEDEL OLABİLİR

        Haberde yer alan detaya göre sarı lacivertliler, 35 milyon Euro'dan düşük olan teklifleri değerlendirmeye almayacak.

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        Sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan genç yetenek yarattığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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        Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak isteyen takımların 35 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bilgisine yer verildi.

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        LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

        Bayern Leverkusen’in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski’yi yakından takip ettiklerini söylemişti.

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        Fenerbahçe’de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

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