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        Trabzon'da dron tasarlayan lise öğrencileri TTSO Başkanı Çelebi'yi ziyaret etti

        Trabzon'da 3 lise öğrencisi, geliştirdikleri dron ile TEKNOFEST ve Trabzon Teknoloji Festival'e (TTFEST) katılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:25
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        Trabzon'da dron tasarlayan lise öğrencileri TTSO Başkanı Çelebi'yi ziyaret etti
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        Trabzon'da 3 lise öğrencisi, geliştirdikleri dron ile TEKNOFEST ve Trabzon Teknoloji Festival'e (TTFEST) katılmayı hedefliyor.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Ortahisar 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Talha Enes Kara, Yomra Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Süleyman Efe Ekim ile Kanuni Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Furkan Şimşek, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette öğrenciler, geliştirdikleri dronun özel kriptolu iletişim sistemi ve elektronik devrelemesi, mekanik tasarımını ve aerodinamik yapısı ile yapay zeka sistemlerini ve otonom yazılımını anlattı.

        Dronun tarımsal ilaçlama, tıbbi sevkiyat ve yangın söndürme gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceğini ifade eden öğrenciler, geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Dron ile TEKNOFEST ve TTFEST yarışmalarına katılmayı amaçlayan öğrencilere çalışmalarında başarı dileyen TTSO Başkanı Çelebi, "Öğrencilerimizin bu tür çalışmalarla ilgilenmesi ve başarılı olması hepimizi gururlandırıyor. 3 öğrencimizin lise çağlarında elde ettikleri başarı dikkat çekici. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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